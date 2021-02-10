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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الانتهاء من أول كليب يجمع محمد محسن بزوجته هبة مجدى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:45 ص
محمد محسن وهبة مجدى
محمد محسن وهبة مجدى
أحمد عارف
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انتهت المخرجة بتول عرفة، خلال الفترة الماضية، من تصوير عدة أغانٍ جديدة على طريقة الفيديو كليب، منها أغنية "أهلا بيك"، للمطرب محمد محسن، والمقرر طرحها خلال اليومين المقبلين بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

ونجحت المخرجة بتول عرفة في الجمع بين محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، ليظهرا للمرة الأولى معا في كليب رومانسى مصور، حيث أقنعت المخرجة الفنانة الشابة بالظهور في هذا الكليب رغم انشغالها بتصور عدد من أدوارها في الدراما التليفزيونية، حتى يكون الكليب أكثر مصداقية من حيث الكلمات والفكرة التي يقدمها، خاصة وأن هناك قصة حب جمعت محسن وهبة مجدي قبل زواجهما شغلت جمهورهما.

وتم تصوير الكليب فى لبنان وسط الجبال هناك، حيث حرصت المخرجة على اختيار موقعا جديدا لم يظهر من قبل فى عالم الكليبات، بحيث يتماشى مع الشكل الذى تقدمه فى الكليب.

وشوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورة لها مع المطرب محمد محسن وزوجته هبة مجدى من لوكيشن التصوير، وظهر الفنانان من خلفهما دون أن تتضح معالمهما، وعلقت بتول على الصورة: "توقعوا الكليب القادم مع مين؟".

وتعد أغنية "أهلًا بيك" أولى أغانى ألبوم محمد محسن الجديد، الذي ينوي طرح أغانيه فرادى خلال هذا العام، ويتغنى عبر العمل الجديد بكلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان".

كانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها "bon voyage" للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب "جانى في ملعبى"، للمطرب محمد نور، والذى كانة بمثابة اكتشاف جديد لنجم فرقة واما.

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