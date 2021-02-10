أستراليا: إصابات كورونا تتجاوز الـ 28 ألف حالة

استقرت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا عند 28 ألفا و860 إصابة حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت سيدني.وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 909 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 26 ألفا و98 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.