«بنتى دكتورة».. رجل يحتفل بتخرج ابنته بصورة على «قصر النيل»

حالة من البهجة والسرور أدخلها "حسن شعراوي" على قلب ابنته، بحمله لافتة تهنئة لها لتخرجها من كلية الطب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صورة لأب يدعى "حسن شعراوي"، يحمل لافتة أعلى كوبري قصر النيل، وهو يحتفل بتخرج ابنته "بسنت" من كلية الطب، وفي يده يافطة مكتوب عليها اسم ابنته وكلمات يعبر من خلالها عن فرحته وسعادته بنجاحها.وعلق والد الفتاة على الصورة قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم تخرج ابنتي وقرة عيني وثمرة فؤادي.. دكتورة بسنت ربنا يحفظها ويسترها في الدنيا والآخرة".ولاقت الصورة العديد من التعليقات، كان أبرزها من أحد رواد "فيسبوك" ويدعى أشرف العمدة: "أكيد راجل شقيان وشاف نتيجه شقاه وتعبه وفرحان بيه"، وقالت علا نصر: "ما شاء الله يابختها بيك أب جميل وبتشارك بنتك فرحتها.. ربنا يخليك ليها ويخليهالك".وعلقت هالة أحمد: "هو ده الأب ضهر لولاده بجد، ربنا يفرحك بيها ويخليك ليها طول الوقت تفرحها بفرحتك بيها".