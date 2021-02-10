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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الحوامدية التعليمية» تلغى الإجازات وتطالب المعلمين بالعودة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:09 ص
إدارة الحوامدية
إدارة الحوامدية التعليمية
ريم محمود
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كشف عدد من العاملين والمعلمين في إدارة الحوامدية التعليمية أنهم تلقوا تعليمات بالنزول إلى الإدارة استعدادًا للعمل في الفصل الدراسي الثاني.

واستند معلمون إلى مستند تم تعميمه، اليوم، في مدارس الحوامدية التابعة لمديرية الجيزة التعليمية، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، والذي يقع تحت اسم "أمر إداري".

ونص المستند على: "إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية والعودة إلى المدارس وديوان الإدارة وكذلك إلغاء التناوب بين العاملين، وذلك حرصا لصالح العمل وانتظام العملية التعليمية والاستعداد لأعمال الامتحانات، ولوجود عجز صارخ بجميع الأقسام والمدارس بسبب الإجازات الاستثنائية، وذلك حسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء للحاجة الشديدة للعمل".

وقال بعض المعلمين إن الإدارة نوهت بأن يتم الانتظام بهذا القرار بداية من اليوم الأربعاء.

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