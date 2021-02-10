رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:09 ص
ربما عليك أن تكلم
ربما عليك أن تكلم أحد
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن دار التنوير للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد» للكاتبة الأمريكية لوري جوتليب٬ مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا، بحسب «النيويورك تايمز»، والمعالجة النفسية.

وبحسب الناشر: «ربما عليك أن تكلم أحد» كتاب مضحك ومثير للتفكير ومدهش في آن، يأخذنا وراء كواليس عالم العلاج النفسي، حيث يبحث مرضاها عن إجابات هي نفسها تبحث عنها، بينما تستكشف جوتليب العوالم الداخلية في حياة مرضاها، تصل إلى حقيقة أن الأسئلة التي يعانون في إيجاد حل لها هي الأسئلة نفسها التي تطرحها على معالجها.

بحكمة مبهرة وحس فكاهة لافت، تأخذنا جوتليب إلى عالمها كمعالجة نفسية ومريضة في آن، تمحّص الحقائق والخيالات التي نخبرها لأنفسنا وللآخرين، بينما نتأرجح على حبل الحب والرغبة، والمعنى والموت، والذنب والخلاص، والرعب والشجاعة، والأمل والتغيير.

كتاب ثوري في صراحته، يأخذنا في جولة عميقة إلى مكنوناتنا ويقدم لنا مشهدية بالغة الجرأة لمعنى أن تكون إنسانًا، سرد مضحك وملهم ومثير لحياتنا الغامضة والقوة التي نتسلح بها لتحويلها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن «تموين فبراير»

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«بنتى دكتورة».. رجل يحتفل بتخرج ابنته بصورة على «قصر النيل»

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

يوفنتوس يتأهل لنهائى كأس إيطاليا

ريال مدريد يفوز على خيتافى 2-صفر بالليجا

الزمالك يخوض تدريباته على استاد القاهرة

بورنموث يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب