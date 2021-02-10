«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

صدرت حديثًا عن دار التنوير للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد» للكاتبة الأمريكية لوري جوتليب٬ مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا، بحسب «النيويورك تايمز»، والمعالجة النفسية.وبحسب الناشر: «ربما عليك أن تكلم أحد» كتاب مضحك ومثير للتفكير ومدهش في آن، يأخذنا وراء كواليس عالم العلاج النفسي، حيث يبحث مرضاها عن إجابات هي نفسها تبحث عنها، بينما تستكشف جوتليب العوالم الداخلية في حياة مرضاها، تصل إلى حقيقة أن الأسئلة التي يعانون في إيجاد حل لها هي الأسئلة نفسها التي تطرحها على معالجها.بحكمة مبهرة وحس فكاهة لافت، تأخذنا جوتليب إلى عالمها كمعالجة نفسية ومريضة في آن، تمحّص الحقائق والخيالات التي نخبرها لأنفسنا وللآخرين، بينما نتأرجح على حبل الحب والرغبة، والمعنى والموت، والذنب والخلاص، والرعب والشجاعة، والأمل والتغيير.كتاب ثوري في صراحته، يأخذنا في جولة عميقة إلى مكنوناتنا ويقدم لنا مشهدية بالغة الجرأة لمعنى أن تكون إنسانًا، سرد مضحك وملهم ومثير لحياتنا الغامضة والقوة التي نتسلح بها لتحويلها.