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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:01 ص
مسرح
مسرح
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل فني موسيقي٬ والذي يحييه فريق سويت ياوند باند٬ بمشاركة أوركسترا الوتريات٬ وذلك في إطار الاحتفال بعيد الحب بأوبرا الإسكندرية.

ويقام الحفل تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودى المدير الفنى للأوركسترا٬ وقيادة المايسترو منير نصر الدين ومشاركة فرقة سويت ساوند باند.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العالمية٬ من بينها: كارمينا بورانا٬ هاندل.. هاللويا٬ من أجل ليزا٬ الدخول إلي الجنة٬ كسارة البندق٬ وغيرها.بالإضافة إلى الأعمال الخاصة لسويت ساوند باند.

يشار إلي أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس فى عام 2004 على يد المايسترو الراحل جهاد داود وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة. كما شارك فى مهرجانات فنية عديدة داخل مصر وخارجها..ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

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