«ابنتى تفاجأت بالموقف».. دموع فى محاكمة ترامب أمام «الشيوخ»

بدا النائب الأمريكي جيمي راسكن، رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، متأثرا وحاول جاهدا حبس دموعه خلال عرضه القضية ضد الرئيس السابق في مجلس الشيوخ.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ظهر تأثر "راسكن" خلال حديثه عن تجربته الخاصة يوم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير المنصرم.وكشف راسكن أن ابنه تومي توفي قبل اقتحام الكابيتول بأسبوع بعد أن أقدم على الانتحار، ثم راح يسرد قصته مع ابنته التي زارت المبنى في 6 يناير بدعوة منه، قبل أن تفاجأ باقتحامه، ما جعلها تقطع وعدا بعدم زيارة الكونجرس مجددا، وهو ما أثر في والدها.وترامب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير الماضي لصالح الموافقة على عزله، بسبب دوره في التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونجرس في 6 من الشهر ذاته.