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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنانية تصارع الموت إثر تعرضها لهجوم من زوجها بخنجر وسكين وصاعق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:43 ص
لبنانية تصارع الموت
لبنانية تصارع الموت
وكالات
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تعرضت مواطنة لبنانية لضرب مبرح من زوجها الذي استخدم خنجرًا وسكينًا وصاعقًا كهربائيًا و"بوكس حديد"، في كمين نصبه لها على مدخل منزلها، فيما تصارع حاليا الموت على سرير المستشفى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن "لارا. ش"، التي تعمل كممرضة في مستشفى جبل لبنان في منطقة الحازمية، تربص بها زوجها "سامر.س" عند مدخل منزل أهلها في منطقة حي السلم، حيث لجأت بعد رحيلها عن منزلها الزوجي مع ابنتها قبل أكثر من سنة، ورفعت دعوى شرعية ضده لرفضه منحها الطلاق، وتطالب فيها بتأمين نفقتها وابنتها التي تصرف عليها وحيدة.

وقال محامي لارا، جعفر شحيمي، إن الزوج قد رد بدعوى "إطاعة ومساكنة" لإجبارها على العودة إليه، مشيرا إلى أنه "كشف على لارا طبيبان شرعيان، وأكدا أنها مصابة بسبع طعنات إحداها وصلت إلى الكبد والرئة، إضافة إلى الصدر وتحت الإبط، كما أنها ضُربت ببوكس حديد فى وجهها".

وأوقفت القوات الأمنية سامر الذي يسكن هو الآخر في حي السلم، بناء على إشارة المدعي العام في بعبدا نازك الخطيب.

وقال شحيمي: "سيتم رفع دعوى طلاق الحاكم أي نزع ولاية الزوج وإيقاع التفريق رغما عنه، بسبب سوء العشرة والضرر"، مشيرا إلى أن "قانون العنف الأسري لم ينصف المرأة كما يجب، والسبب الأساسي تدخل السلطة الدينية في الموضوع وهيمنتها على العلاقة الزوجية".

وعن العقوبة التي سيواجهها سامر شرح شحيمي: "ما قام به محاولة قتل، القضاء يقرر، وسيتم تحويله إلى قاضي التحقيق نهاية الأسبوع لاستجوابه، والخطوة الأولى ستكون إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه".

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