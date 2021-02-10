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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبيرج»: تركيا قد تقدم تنازلات لواشنطن بشأن «إس-400»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:28 ص
إس-400
إس-400
وكالات
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أفادت مصادر لوكالة «بلومبيرج» بأن تركيا ألمحت إلى أنها قد تقدم تنازلات لواشنطن بشأن أنظمة «إس-400» للدفاع الجوي التي اشترتها من روسيا، مقابل الحد من الدعم الأمريكي للأكراد.

ونقلت «بلومبيرج» عن مسؤولين تركيين طلبا عدم ذكر اسميهما، القول إن الحكومة التركية مستعدة لتقديم تنازلات، مثل استخدام أنظمة «إس-400» الروسية على نطاق محدود، وذلك لأنها تسعى لضمان توريدات قطع الغيار لأنظمة الأسلحة الأمريكية الصنع الموجودة لديها، وتجنب الأضرار الاقتصادية.

وأضاف المسؤولان أن أنقرة تسعى أيضًا لمنع واشنطن من زيادة الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وفي سياق متصل، تحدث وزير الدفاع التركي خلوص آكار، حول إمكانية الاعتماد على النموذج اليوناني لتسوية الخلافات بشأن «إس-400»، في إشارة إلى أن قبرص اشترت في حينها أنظمة «إس-300» الروسية للصواريخ، وتم الاتفاق على نشرها في جزيرة كريت اليونانية لتفادي التوترات بالمنطقة، وفي وقت لاحق تم تسليم الأنظمة الروسية لليونان، التي تعتبر عضوا في حلف الناتو، مثل تركيا.

وقال آكار: «قلنا إننا منفتحون على التفاوض، ونحن لا نعتزم استخدامها دائمًا، وهذه الأنظمة تستخدم حسب الوضع مع المخاطر، ونحن أصحاب القرار في هذا الشأن».

يذكر أن شراء تركيا لأنظمة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي تسبب بتوترات بين أنقرة وواشنطن، واستبعاد تركيا من البرنامج الأمريكي الخاص بمقاتلات «إف-35» الحديثة، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب شرائها الأنظمة الروسية.

وكان السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، قد أكد في حديث لوسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أن موقف واشنطن بشأن التعامل مع القوات الكردية في سوريا لم يتغير، وأن على تركيا التخلي عن أنظمة «إس-400» الروسية في حال كانت ترغب برفع العقوبات الأمريكية.

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