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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الأمريكى يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:03 ص
الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي
وكالات
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أيد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق، دونالد ترامب، حيث أقر غالبية السيناتورات أن العملية تأتي بالتوافق مع الدستور.

وصوت 56 مشرعا في مجلس الشيوخ، خلال جلسة تصويت جرت لصالح الاعتراف بدستورية محاكمة ترامب، مقابل معارضة 44 سيناتورا آخرين.

وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى السيناتورات الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي رغم تركه منصب الرئيس.

وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونجرس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، جلسات محاكمة ترامب في إطار عملية عزله يتهم فيها بالتحريض على التمرد وانطلقت في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ويوم 13 يناير صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونجرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترامب.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

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