الدولار الأمريكى يهبط لأدنى مستوى منذ أسبوعين

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، بينما سجلت عملتا اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا.وانخفض مؤشر الدولار في أواخر تعاملات اليوم بنسبة 0.55% ليهبط إلى مستوى 90.450.بينما سجل اليورو أعلى مستوى في أسبوعين أمام العملة الأمريكية مع ارتفاعه 0.6% إلى 1.2118 دولار.كما وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2018 أمام العملة الأمريكية عند 1.3812 دولار.