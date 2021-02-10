إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار على عيادة طبية فى مينيسوتا الأمريكية

أصيب خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف عيادة «ألينا» للرعاية الصحية في مدينة بوفالو بولاية مينيسوتا الأمريكية، بينما اعتقلت قوات الأمن مشتبهًا به.وقال المتحدث باسم مقاطعة رايت جون هولر، إن 5 أشخاص أصيبوا إثر الحادث في مركز «ألينا» للرعاية الصحية، وأضاف أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم جوًا، موضحًا أن الحادث كان إطلاق نار ولم تكن هناك قنابل في مكان الحادث.وقال المتحدث باسم شرطة مينيابوليس جون إلدر، لشبكة «CNN»، إنه لا يوجد مؤشر على وجود تهديد لمينيابوليس، لكنه قال إن الشرطة ترسل موارد للمساعدة في الحادث.وأظهرت لقطات مصورة، أن العديد من النوافذ الأمامية لمركز «ألينا» للرعاية الصحية قد تحطمت، فيما فرضت عناصر الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث.