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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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هبة عبدالغنى تتألق بالأسود والشعر الأحمر فى جلسة تصوير (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:56 ص
هبة عبدالغني
هبة عبدالغني
دعاء عبد المقصود
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تألقت الفنانة هبة عبدالغني، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، بعدسة المصور أحمد حجاج، حيث ظهرت بإطلالة شتوية مرتدية ملابس كاجوال.

ونشرت هبة، عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مرتدية جاكيت جلد أسود، واعتمدت "مكياج جريء"، مع شعر قصير باللون الأحمر، وزينت الإطالة بأقراط وخواتم، وعلقت عليها قائلة: "العودة إلى الأسود مع المصور أحمد حجاج".

وعلى جانب آخر تخوض الفنانة هبة عبد الغني السباق الرمضاني المقبل 2021 بكل من مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، ومسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي، وريم المصرى، وشيريهان الشاذلى، ومينا نبيل، وجورج أشرف.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

بينما مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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