مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على ويست هام يونايتد بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد في مباراة دور الـ16.وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، ونجح مانشستر يونايتد في الشوط الإضافي الأول من تسجيل هدف الفوز والتأهل لربع النهائي عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 98.