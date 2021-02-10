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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:07 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أ ش أ
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تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على ويست هام يونايتد بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد في مباراة دور الـ16.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، ونجح مانشستر يونايتد في الشوط الإضافي الأول من تسجيل هدف الفوز والتأهل لربع النهائي عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 98.

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