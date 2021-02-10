ريال مدريد يفوز على خيتافى 2-صفر بالليجا

فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 2-صفر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول الدوري الإسباني لكرة القدم.أحرز ثنائية الريال كريم بنزيمة في الدقيقة 60 وفيرلاند ميندي في الدقيقة 66 ليرفعا رصيد فريقهما إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.فيما تجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في المركز الـ13.