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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:06 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51846، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 9.6 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1350 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 233520 شخصًا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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