فرنسا: مشروع قانون بمد حالة الطوارئ الصحية حتى يونيو المقبل

وافق المشرعون الفرنسيون على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى الأول من يونيو القادم.وذكرت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية، أن القانون يسمح للحكومة الفرنسية بسن قيود، بما في ذلك الإغلاق، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد أن تجاوز عدد حالات الوفيات 80 ألف شخص، موضحة أن الموافقة تمت بفارق ضئيل بأغلبية 278 صوتًا، مقابل 193 صوتًا وامتناع 13 عن التصويت.وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في فرنسا في 16 فبراير الجاري، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في البلاد بنحو 3.3 مليون شخص.