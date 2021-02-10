مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تحطم طائرة مروحية بجبال الألب الفرنسية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في تحطم طائرة مروحية مدنية في بلدة كورشوفيل بجبال الألب الفرنسية.وذكرت شبكة «يورو نيوز»، أن شاهد عيان أبلغ السلطات في الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا بالحادث عقب رؤيته للطائرة وهي تسقط، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في السادسة مساء.ونقلت الشبكة عن بيان صحفي صادر عن بلدة سافوا الفرنسية تأكيده أن الحادث وقع بين بحيرة روزيير وجبل دنت دو فيلارد على ارتفاع 1900 متر.