رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مهارات فى قراءة لغة الجسد بمكتبة مصر العامة..غدًا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:29 ص
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
نضال ممدوح
طباعة
تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الواحدة من بعد ظهر غد الخميس٬ ندوة عامة بعنوان "أنت كتاب مفتوح.. مهارات في قراءة لغة الجسد" ٬ والتي يحاضر فيها الدكتور حسن سليمان.

وتتطرق الندوة مناقشة محاور: لغة الجسد فن تأثير وتطبيق - دلالات في الاتصال البصري - رموز وإيماءات تكشف الرسالة - رسائل غير لفظية ذكية جدًا.

والباحثة الدكتورة منال الروشيد تعرف "لغة الجسد" بأنها إشارات غير لفظية، لغة للتواصل تتم باتصال بصري تمكن من معرفة الآخرين وتتم بأساليب متنوعة للتواصل وبمهارة اجتماعية تمكن من القدرة على قراءة الشخصيات التي نلتقي بها، أو نراها من حولنا وبيان بعض جوانبهم الشخصية، فالبعض يتمكن من قراءتها بشكل طبيعي والبعض يتمكن بعد التمرن على مهارات معينة والبعض يصعب عليه ذلك.

وهي متفاوتة بين الرجل والمرأة في حالات ترتبط بالفراسة والذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل المباشر٬ وباختصار لغة الجسد تعطي صورة عمن يستخدموا تعابير وجوههم أو الحركات في اجسادهم مثل حركة الرأس أو الأيدي أو الأرجل، وقد تجمع الحركات بين أيديهم وأقدامهم أو تعبيرات الوجه والايماءات أو هز الكتف أو نبرات الصوت مما يمكن من فهم معلومة ما بشكل أفضل.

موضوعات متعلقة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

يوفنتوس يتأهل لنهائى كأس إيطاليا

ريال مدريد يفوز على خيتافى 2-صفر بالليجا

الزمالك يخوض تدريباته على استاد القاهرة

بورنموث يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

الشرطى الثالث.. كوميديا سوداء حول طبيعة الزمن والموت ‏والوجود

مهارات فى قراءة لغة الجسد بمكتبة مصر العامة..غدًا

شوكت المصرى يدعو لتأسيس نقابة عامة لأدباء مصر