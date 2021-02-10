مهارات فى قراءة لغة الجسد بمكتبة مصر العامة..غدًا

تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الواحدة من بعد ظهر غد الخميس٬ ندوة عامة بعنوان "أنت كتاب مفتوح.. مهارات في قراءة لغة الجسد" ٬ والتي يحاضر فيها الدكتور حسن سليمان.وتتطرق الندوة مناقشة محاور: لغة الجسد فن تأثير وتطبيق - دلالات في الاتصال البصري - رموز وإيماءات تكشف الرسالة - رسائل غير لفظية ذكية جدًا.والباحثة الدكتورة منال الروشيد تعرف "لغة الجسد" بأنها إشارات غير لفظية، لغة للتواصل تتم باتصال بصري تمكن من معرفة الآخرين وتتم بأساليب متنوعة للتواصل وبمهارة اجتماعية تمكن من القدرة على قراءة الشخصيات التي نلتقي بها، أو نراها من حولنا وبيان بعض جوانبهم الشخصية، فالبعض يتمكن من قراءتها بشكل طبيعي والبعض يتمكن بعد التمرن على مهارات معينة والبعض يصعب عليه ذلك.وهي متفاوتة بين الرجل والمرأة في حالات ترتبط بالفراسة والذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل المباشر٬ وباختصار لغة الجسد تعطي صورة عمن يستخدموا تعابير وجوههم أو الحركات في اجسادهم مثل حركة الرأس أو الأيدي أو الأرجل، وقد تجمع الحركات بين أيديهم وأقدامهم أو تعبيرات الوجه والايماءات أو هز الكتف أو نبرات الصوت مما يمكن من فهم معلومة ما بشكل أفضل.