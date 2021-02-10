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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا و1052 حالة وفاة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:26 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت بريطانيا تسجيل 12 ألفًا و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة المتحدة إلى 3 ملايين و972 ألفًا و148 حالة إصابة.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها وكالات الإحصاء الوطنية البريطانية، تسجيل 1052 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمملكة منذ بدء الوباء إلى 121 ألفًا و674 حالة وفاة.

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