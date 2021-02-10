شوكت المصرى يدعو لتأسيس نقابة عامة لأدباء مصر

دعا الناقد والأكاديمي الدكتور شوكت المصري، عبر تدوينه على صفحة التواصل الاجتماعي «الفيس البوك» لتأسيس نقابة عامة لأدباء مصر.وقال الدكتور شوكت المصري، إن فكرة تأسيس نقابة عامة لأدباء مصر، غرضها الأساس هي خدمة الكتاب والمبدعين في مختلف مجالات الإبداع من شعر وقصة ورواية، إلى جانب ذلك استقطاب العازفين من المبدعين شاب وكبار الانتماء لاتحاد الكتاب، أوغيره من الجمعيات الموجودة.وأضاف «المصري»، أن تأسيس نقابة لأدباء مصر معنية بطبيعة الحال بالدفاع عن المبدعين المصريين، وتفعيل قانون حقوق الملكية الفكرية بشكل أكبر وأوسع، بالإضافة إلى تفعيل النشاط الثقافي والإبداعي على مستوي الجمهورية، مؤكدًا أنه الآن يناقش الجانب القانون في تأسيس النقابة، وغدًا سيصدر البيان التأسيسي للنقابة.