موريتانيا: 41 إصابة بفيروس كورونا بإجمالى 16868

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 970 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة تعافي 45 مصابًا.وأكد بيان وزارة الصحة - بثته الإذاعة الموريتانية - أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 16868، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16086، وحالات الوفيات إلى 427.