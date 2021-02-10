«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

"أنا الآن أعيش حياة زوجية عادية ومستقرة"، هكذا تحدثت الفنانة فاتن حمامة عن حياتها مع زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، وذلك في حوارها لمجلة "الموعد".وقالت الفنانة الراحلة، أنها تعيش في بيتها كأي زوجة وتقوم بما يشغل أي زوجة، في الصباح تهتم بما يحتاج إليه البيت، ثم تذهب إلى النادي حيث تلعب "البولينج" أو تمارس الرياضة مع صديقاتها "ومثل ما هو الحال في كل البيوت المصرية نتأخر أنا وزوجي في تناول الغداء إلى الساعة الثالثة أو الرابعة".وحكت عن قضائها لأوقاتها، قائلة: "ثلاثة أيام من أيام الأسبوع نتناول العشاء مع الأصدقاء، سواء في البيت أم خارجه، والأيام الباقية تكون سهراتنا عادية جدًا، ونسلي أنفسنا بمشاهدة الأفلام على الفيديو".أما عن زوجها، فقالت الفنانة فاتن حمامة: "لقد أصبحت الآن صيادة سمك ماهرة، لمشاركة لزوجي الدكتور محمد عبد الوهاب الذي معروف عنه أنه صياد ممتاز، وبحكم هوايتنا المشتركة، أو التي أصبحت مشتركة، فإننا نقضي معًا أغلب إجازاتنا في الهواء الطلق، وعلى شاطئ البحر، وأحب كثيرًا أن أصطاد السمك في البحر الأحمر، أما أوروبا فلا أسافر إليها إلا في السنة مرة، وعندما أريد رؤية ابني طارق".وأشارت الفنانة فاتن حمامة إلى أنها لا تشاهد سوى الأفلام الجيدة، أما الفيلم الذي تكتشف أنه رديء، توقف عرضه بعد عشر دقائق من بدايته، ويكون الأفضل عندها بعد ذلك أن تقرأ كتابًا يفيدها ويسعدها.