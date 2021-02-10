الزمالك يخوض تدريباته على استاد القاهرة

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نقل مران الفريق اليوم الأربعاء إلى ملعب استاد القاهرة الدولي؛ استعدادًا للقاء مولودية الجزائر المقررة إقامته الجمعة المقبل على نفس الملعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.ومن المقرر أن يكون مران الزمالك غدًا مغلقًا، ويعود الفريق ليؤدي مرانه الأخير بملعب النادي الخميس المقبل بعدها يختار المدير الفني قائمة مباراة بطل الجزائر للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديدة.