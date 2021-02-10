وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء التناوب والإجازات الاستثنائية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المستند المتداول بشأن إلغاء التناوب والإجازات الاستثنائية لجميع مدارس النزهة التعليمية، على أن يتواجد الجميع في المدارس بداية من الأحد الموافق 14 فبراير استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.وقال الوزير، في أول تعليق له، إن الوزارة لم تصدر أي قرار فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذا المستند يرجع في الأصل للمحافظ أو مدير المديرية، لأنه قرار محلي، "إذا كان صحيحًا في الأصل".فيما كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المديرية لم تصدر قرارًا مثل هذا، وأنهم على تواصل مع مدير إدارة النزهة التعليمية؛ لمعرفة حقيقة الأمر، وإذا كان هذا المستند حقيقيًا أم مفبركًا.