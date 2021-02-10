السبت.. شرقاوى حافظ بضيافة مبادرة كل يوم شاعر

يحل الشاعر شرقاوي صالح في السادسة من مساء السبت المقبل٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "شرقاوي" قصيدتين شعريتين بعنوان: مناشدة٬ ومروحة.في سياق متصل يليها في السابعة٬ محاضرة مع عازف آلة الفيبرافون حسن الوكيل٬ في إطار سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" والتي تنظمها لجنة الأوبرا والموسيقي والبالبه بالمجلس.وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة٬ لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت٬ بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا٬ والإرتقاء بالذوق الموسيقي والفني٬ والتصدي للأفكار المتشددة.وتبث الفعاليات عبر القناة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة علي اليوتيوب٬ وصفحة أمانة المؤتمرات بالفيسبوك.