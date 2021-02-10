رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. شرقاوى حافظ بضيافة مبادرة كل يوم شاعر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:18 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
طباعة
يحل الشاعر شرقاوي صالح في السادسة من مساء السبت المقبل٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "شرقاوي" قصيدتين شعريتين بعنوان: مناشدة٬ ومروحة.

في سياق متصل يليها في السابعة٬ محاضرة مع عازف آلة الفيبرافون حسن الوكيل٬ في إطار سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" والتي تنظمها لجنة الأوبرا والموسيقي والبالبه بالمجلس.

وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة٬ لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت٬ بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا٬ والإرتقاء بالذوق الموسيقي والفني٬ والتصدي للأفكار المتشددة.

وتبث الفعاليات عبر القناة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة علي اليوتيوب٬ وصفحة أمانة المؤتمرات بالفيسبوك.

موضوعات متعلقة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات يروي تفاصيل مقتل والده (فيديو)

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

يوفنتوس يتأهل لنهائى كأس إيطاليا

ريال مدريد يفوز على خيتافى 2-صفر بالليجا

الزمالك يخوض تدريباته على استاد القاهرة

بورنموث يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

الشرطى الثالث.. كوميديا سوداء حول طبيعة الزمن والموت ‏والوجود

مهارات فى قراءة لغة الجسد بمكتبة مصر العامة..غدًا

شوكت المصرى يدعو لتأسيس نقابة عامة لأدباء مصر