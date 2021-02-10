حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:03 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر وعدد من محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء 10-2-2021.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.
حالة البحار وحركة الأمواج
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.75 متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
الإسكندرية 22 14
وادى النطرون 25 14
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 24 13
بلطيم 20 14
مطروح 20 13
السلوم 22 12
سيوة 23 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 25 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 13
العريش 22 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 14
نخل 24 11
نويبع 26 17
طابا 23 15
كاترين 22 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 28 16
الغردقة 29 15
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 27 09
سوهاج 28 11
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 27 18
أبو رماد 27 18
حلايب 26 17
رأس حدربة 26 19
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.
حالة البحار وحركة الأمواج
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.75 متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
الإسكندرية 22 14
وادى النطرون 25 14
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 24 13
بلطيم 20 14
مطروح 20 13
السلوم 22 12
سيوة 23 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 25 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 13
العريش 22 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 14
نخل 24 11
نويبع 26 17
طابا 23 15
كاترين 22 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 28 16
الغردقة 29 15
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 27 09
سوهاج 28 11
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 27 18
أبو رماد 27 18
حلايب 26 17
رأس حدربة 26 19