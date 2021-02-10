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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:03 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر وعدد من محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء 10-2-2021.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.

حالة البحار وحركة الأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.75 متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 13
الإسكندرية 22 14
وادى النطرون 25 14
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 24 13
بلطيم 20 14
مطروح 20 13
السلوم 22 12
سيوة 23 11
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 25 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 13
العريش 22 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 14
نخل 24 11
نويبع 26 17
طابا 23 15
كاترين 22 08
الطور 25 13
شرم الشيخ 28 16
الغردقة 29 15
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 11
بنى سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 27 09
سوهاج 28 11
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 27 18
أبو رماد 27 18
حلايب 26 17
رأس حدربة 26 19

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