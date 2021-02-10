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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حروف عربية» تخصص عددها الجديد للخطاط المصرى محمد حمام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:10 ص
محمد حمام
محمد حمام
نضال ممدوح
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صدر العدد الجديد رقم 51 من المجلة الفصلية "حروف عربية"، عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والتي يرأس تحريرها علي عبيد الهاملي، ونائب رئيس التحرير خالد الجلاف ومدير التحرير ناصر عراق، والمدير الفني محمد فراس عبو.

وخصصت المجلة ملف العدد عن الخطاط المصري الكبير محمد حمام (1935 2020) الذي يعد أحد رواد الخط العربي في مصر والعالم العربي، حيث كرمه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ملتقى الشارقة "كون" عام 2012.

ويتضمن الملف المعنون بــ"محمد حمام خطاط النيل"، مقالا كتبه الأخير عن نفسه وعن تجربته وعمله أستاذًا للخط في مدرسة الخطوط بالقاهرة، ثم التحاقه للعمل بالتليفزيون المصري فور إنشائه عام 1960، ثم عمله بجريدة الأهرام ثم جريدة الاتحاد بأبوظبي ثم تأسيسه لمدرسة الخط بليبيا، علاوة شهادات أصدقائه من الفنانين والخطاطين الكبار أمثال الأساتذة مسعد خضير البورسعيدي، ومحمد بغدادي، ومنير الشعراني، وخالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بالإضافة إلى شهادات تلاميذه وبناته٬ وقد احتوى الملف على عشرات من النماذج الخطية التي تبرز مراحل تطور فن الخط عند محمد حمام الذي رحل في أبريل من عام 2020.

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