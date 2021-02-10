رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:50 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
طباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 10-2-2021، حسبما أفادت التداولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلي المصري.

محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 10-2-2021


وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يصدر من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

موضوعات متعلقة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

دراسة حديثة تكشف زيادة ثقة الأمريكيين فى لقاح كورونا

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-2-2021

مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«أيام دمشقية» جديد أشرف أبواليزيد عن دار خطوط

اليوم.. مناقشة رواية «إيبو العظيم» للدكتور حسين عبد البصير

«التنوير» تطرح النسخة العربية لكتاب «ربما عليك أن تكلم أحد»

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب