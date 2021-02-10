سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:50 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 10-2-2021، حسبما أفادت التداولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلي المصري.
محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يصدر من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 10-2-2021
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يصدر من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.