حصيلة زيارة رئيس مصلحة الجمارك لميناء الإسكندرية

أجرى السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، جولة تفقدية لميناء الإسكندرية البحرى، الثلاثاء، حيث زار مقر الإدارة العامة لجمارك الصادر، وتفقد دورة وإجراءات العمل بها عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر، والذى يبدأ بتسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئي والكشف والمعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وحتى تسليم صورة طبق الأصل.يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجيهات الإستراتيجية لتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على تفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.كما زار رئيس مصلحة الجمارك مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، وتابع انتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات، والذى يتم فيه تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين، من إدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.والتقى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولته مع بعض مستخلصي الجمارك الذين استعرضوا بعض المشاكل والمعوقات ومنها ما يخص نظام الإفراج تحت الشكة والإفراج المسبق، ووجه بالحل الفورى لتلك المشاكل وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة.والتقى السيد كمال نجم بعدد من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية، والمسئولين والعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ للتنسيق معهم بخصوص تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بلجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتبسيطا للإجراءات.كما التقى رئيس مصلحة الجمارك مع العاملين بالمركز اللوجيستى ونقل لهم تحيات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على جهودهم التى يقومون ببذلها والتى انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي ودعاهم لمضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح لتيسير التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.وتفقد رئيس مصلحة الجمارك ساحات الفحص بميناء الإسكندرية، حيث زار الساحة الصينية وساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتقدم بالشكر للعاملين بمناطق الفحص الأولى والثانية والثالثة على جهودهم وقيامهم بكشف ومعاينة مشمول 436 شهادة جمركية بعدد 855 حاوية اليوم.وعقد رئيس مصلحة الجمارك اجتماعا بحضور حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والسيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات، وأسامة جابر مدير عام الوارد ومديرى عموم الحركة والمهمل والوارد واللوجستيات بجمارك الإسكندرية والدخيلة، وذلك لمناقشة مشاكل حاويات ورواكد المهمل ورصد المعوقات التى تواجه التصرف فيها ودراسة المقترحات للتغلب على هذه المعوقات للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى المهامل وإنهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية.وقال السيد كمال نجم إن التشغيل التجريبى بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى قد بدأ اعتبار من 10 نوفمبر الماضى، حيث يعد من أهم وأكبر المباني اللوجيستيه بمنطقة الشرق الأوسط، ويقوم بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة وإنهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة واحدة، مشيرا إلى أن عدد الشهادات المقيدة ٤٦ بمركز الخدمات اللوجستية اعتبارا من يوم ١٠-١١-٢٠٢٠ حتى اليوم بلغ حوالى 26306 شهادة جمركية، وتم اعتماد 23663 شهادة جمركية والباقى2643 منهم 586 شهادة فى الكشف والمعاينة و2057 شهادات منتظره مرفقات متعامل وموافقات رقابية (واردات وسلامة غذاء وجهات عرض أخرى)، كما بلغ عدد شهادات الصادر المقيدة حوالى 10 آلاف شهادة جمركية.وأكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك أنه طبقا لقانون الجمارك وقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فسوف يتم الإطلاق التجريبي لتطبيق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» أول أبريل المقبل، ثم يكون إلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.وأوضح أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، خلال 48 ساعة حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.وألمح إلى أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ ويؤدى ذلك إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.وأشار إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدة ندوات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين للإجابة عن كافة تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن مصلحة الجمارك حريصة على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية. لافتًا لضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين وأصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI».