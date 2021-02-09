«وش فقر».. هل يتسبب أبوتريكة في حرمان الأهلي من المركز الثالث ببطولة العالم؟

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور على هزيمة الأهلي من نادي بايرن ميونخ الألماني 2-صفر، في بطولة مونديال العالم للأندية، قائلا إن هناك مبالغات حدثت من مشجعي الأهلي والزمالك حول المباراة ، ولكن في النهاية يبقى أن الأهلي هُزم بهدفين.

وتابع الباز في برنامجه البساط أحمدي، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الأهلي ذهب وهو يتمنى ألا يهزم بفارق كبير، وهذا ليس منطقيا، موضحا أن البعض يحمل موسيماني سبب الهزيمة لأنه لم يؤهل الفريق للفوز، وهذا خطأ كبير، لأن هدف الفريق كان يجب أن يكون هو الفوز بالمباراة حتى لو كان من يواجهه أكبر فرق أوروبا.



