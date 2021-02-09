محمد الباز: دعوات النساء لتعدد الزوجات شاذة ولا قيمة لها

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على دعوات تعدد الزوجات من بعض الناشطات والإعلاميات التي ظهرت مؤخرا وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن كل هذه الدعوات يمكن اعتبارها شاذة لا قيمة لها.





وأشار الباز في برنامجه البساط أحمدي، عبر صفحته على "فيس بوك"، إلى أن تعدد الزوجات ليس أصلا في الدين، ولكنه فرع، موضحا أن تعدد الزوجات في الدين مقيد بشروط كثيرة أهمها العدل وهو أمر صعب جدا قد يصعب تطبيقه بين النساء.



