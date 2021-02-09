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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد الباز: دعوات النساء لتعدد الزوجات شاذة ولا قيمة لها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:43 م
جريدة الدستور
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علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على دعوات تعدد الزوجات من بعض الناشطات والإعلاميات التي ظهرت مؤخرا وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن كل هذه الدعوات يمكن اعتبارها شاذة لا قيمة لها.

وأشار الباز في برنامجه البساط أحمدي، عبر صفحته على "فيس بوك"، إلى أن تعدد الزوجات ليس أصلا في الدين، ولكنه فرع، موضحا أن تعدد الزوجات في الدين مقيد بشروط كثيرة أهمها العدل وهو أمر صعب جدا قد يصعب تطبيقه بين النساء.

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