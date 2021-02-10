رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ياريت الإمام يسمعنا».. طفل يتحدى إعاقته ويحفظ القرآن كاملًا (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:22 ص
مصطفي محمود
مصطفي محمود
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
لم يكتسبها مع الأيام خلال مرحلة التعليم كغيره من الأطفال الذين يتمتعون بكامل قدراتهم بل إنها فطرة من المولى عز وجل ميّزه بها عن أقرانه ليجعل القرآن نورًا لحياته يعوضه بها عن كل شئ، ويصبح بمثابة المعجزة، فهو من ذوي القدرات الخاصة (إعاقة ذهنية)، ويعاني من التوحد، لكنه يحفظ كل ما يراه من أول وهلة، الأمر الذي حفّز أسرته لمد يد العون له بحفظ كتاب الله.

يعيش مصطفي محمود أبوالمجد، طالب بالصف الثاني الإعدادي بنظام ''الدمج'' مع أسرته المكونة من 5 أفراد في منزل بسيط بمنطقة المربعات بكوم أمبو بأسوان، وعلى الرغم أنه ضمن فئة ذوي الاحتياجات إلا أنه بدأ في حفظ القرآن منذ نعومة أظافره وهو في سن 7 سنوات، واستطاع ختمه في نوفمبر الماضي و5 مرات بعدها، ليس هذا فحسب، بل استطاع حفظ كل الآيات بالسور وأرقامها، إضافة إلى حفظ ترددات القنوات التلفزيونية وجميع الأشياء بمجرد النظر أول مرة.. إذن ما هى القصة؟

«الدستور» حاورت مصطفى وأسرته حول حفظه لكتاب الله كاملًا بأرقام آياته، رغم إعاقته، واستمعنا إلى ظروف نشأته وكيفيه تعامل أهله بعد الولادة.

تقول والدة مصطفى إنها بعد ولأدته شعرت أنه لم يكن طبيعًا كغيره من إخوته، الأمر الذي استدعى التوجه به مع والده إلى الأطباء، للكشف عليه والتعرف على حالته:"عرفت إنه من ذوي الاحتياجات وعنده إعاقة ذهنية ويعاني من مرض التوحد"، لكنهم لم ييأسوا من السعي على الأطباء حتى يستطيعوا علاجه، بالرغم من ضيق ذات اليد وتواضع إمكانياتهم المادية.

أضافت الأم لـ''الدستور'' أنه خلال رحلتهم في البحث عن الأطباء تعرضوا للاحتيال من أحدهم ودفعوا 25 ألف جنيهًا، فالطبيبة التي توجهوا إليها لم تقدم لهم علاجًا ناجعًا، فهم جمعوا كل ما لديهم من أموال بعد معاناة شديدة، إضافة إلى أن هناك طبيبة أخرى لم يكن لديها رحمة وكانت كلماتها قاسية جدًا معهم: "قالتلنا ابنكم ده تبسوه وتحطوه جنب الحيط مفيش حاجة هتنفع معاه''، لافتة إلى أن هذه العبارة جعلتهم في حالة انهيار شديد ودموعهم لم تجف بسبب حزنهم عليه".

وواصلت:"توجهنا إلى طريق القرآن لنساعده في حفظه كاملًا كطريق يصل بنا وبه إلى الجنة، ومنذ أن كان في الصف الثاني الابتدائي قررنا أن يلتحق بأحد الكتاتيب الموجودة في منطقة سكننا، في البداية رفض كُتاب منهم تعليمه، نظرًا لظروفه ظننًا منهم أنه لن يستطيع الحفظ، لكن حاولنا مع كُتّاب آخر ونجحنا وكان نصرًا عظيمًا من الله سبحانه وتعالى عندما أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في سن الـ13 عامًا رغم كل ما تعرضنا له من محاولات للأحباط، لكننا انتصرنا في نهاية الأمر.

تستكمل والدة مصطفى حديثها بأن نجلها أتم حفظ القرآن كاملًا وانتهى منه في نوفمبر الماضي، إضافة إلى أنه يحفظ أرقام الآيات في جميع السور القرآنية، وتم تنظيم احتفال لتكريمه لحفظه كتاب الله باعتبارها معجزة من المولى عز وجل، بالرغم من مرضه، لينبهر الحضور أثناء أسئلة الشيخ له في القرآن الكريم وإجابة ابنها، ليتم تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''.

بدوره، قال محمود أبو المجد، والد الطفل إنه يعمل موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ولديه 4 أبناء (2 منهم مؤهلات عليا)، وأخرى مازلت تدرس بكلية الألسن قسم الروسي ومصطفى في الصف الثاني الإعدادي نظام الدمج، موضحًا أنه في بداية تعليم مصطفى والتحاقه بمدرسة خاصة لذوي الهمم تم رفضه.

وناشدت أسرة مصطفى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبني حالة ابنهم ومد يد العون لهم لاستكمال تعليمه كتاب الله بالقراءات الـ10 وتنمية مهاراته حتى يصبح له اسمًا في عالم المقرئين المعروفين ولتأمين مستقبله وبلوغه أعلى المستويات في هذا المجال، حيث إن إمكانياتهم المادية تجعلهم عاجزين عن تقديم بعض الخدمات له.

كما ناشدت الأسرة محافظ أسوان اللواء أشرف عطية دعم ابنهم من خلال توفير سكن خاص وملائم بهم، حيث إنهم يقيمون في منزل بالإيجار والظروف الاجتماعية صعبة للغاية وليس لديهم أي حيلة في هذا الأمر، مؤكدين أن قلب الإمام كثيرًا ما يرق لهذه النماذج المضيئة في دنيا الله.
مصطفي محمود
مصطفي محمود
مصطفي محمود
مصطفي محمود
مصطفي محمود
مصطفي محمود

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

«الصحة»: تسجيل 573 إصابة جديدة بكورونا.. و52 حالة وفاة

«وش فقر».. هل يتسبب أبوتريكة في حرمان الأهلي من المركز الثالث ببطولة العالم؟

الصور

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

image description

محافظ دمياط توقع تجديد عقد المزرعة السمكية بالرطمة (صور)

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

الأكثر قراءة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

يوفنتوس يتأهل لنهائى كأس إيطاليا

ريال مدريد يفوز على خيتافى 2-صفر بالليجا

الزمالك يخوض تدريباته على استاد القاهرة

بورنموث يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

أيام زمان

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

كواليس الحكم على الفنانة وردة ووالدها بالإعدام

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

الليلة.. أوركسترا أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

الشرطى الثالث.. كوميديا سوداء حول طبيعة الزمن والموت ‏والوجود

مهارات فى قراءة لغة الجسد بمكتبة مصر العامة..غدًا

شوكت المصرى يدعو لتأسيس نقابة عامة لأدباء مصر