«ياريت الإمام يسمعنا».. طفل يتحدى إعاقته ويحفظ القرآن كاملًا (فيديو)

لم يكتسبها مع الأيام خلال مرحلة التعليم كغيره من الأطفال الذين يتمتعون بكامل قدراتهم بل إنها فطرة من المولى عز وجل ميّزه بها عن أقرانه ليجعل القرآن نورًا لحياته يعوضه بها عن كل شئ، ويصبح بمثابة المعجزة، فهو من ذوي القدرات الخاصة (إعاقة ذهنية)، ويعاني من التوحد، لكنه يحفظ كل ما يراه من أول وهلة، الأمر الذي حفّز أسرته لمد يد العون له بحفظ كتاب الله.يعيش مصطفي محمود أبوالمجد، طالب بالصف الثاني الإعدادي بنظام ''الدمج'' مع أسرته المكونة من 5 أفراد في منزل بسيط بمنطقة المربعات بكوم أمبو بأسوان، وعلى الرغم أنه ضمن فئة ذوي الاحتياجات إلا أنه بدأ في حفظ القرآن منذ نعومة أظافره وهو في سن 7 سنوات، واستطاع ختمه في نوفمبر الماضي و5 مرات بعدها، ليس هذا فحسب، بل استطاع حفظ كل الآيات بالسور وأرقامها، إضافة إلى حفظ ترددات القنوات التلفزيونية وجميع الأشياء بمجرد النظر أول مرة.. إذن ما هى القصة؟«الدستور» حاورت مصطفى وأسرته حول حفظه لكتاب الله كاملًا بأرقام آياته، رغم إعاقته، واستمعنا إلى ظروف نشأته وكيفيه تعامل أهله بعد الولادة.تقول والدة مصطفى إنها بعد ولأدته شعرت أنه لم يكن طبيعًا كغيره من إخوته، الأمر الذي استدعى التوجه به مع والده إلى الأطباء، للكشف عليه والتعرف على حالته:"عرفت إنه من ذوي الاحتياجات وعنده إعاقة ذهنية ويعاني من مرض التوحد"، لكنهم لم ييأسوا من السعي على الأطباء حتى يستطيعوا علاجه، بالرغم من ضيق ذات اليد وتواضع إمكانياتهم المادية.أضافت الأم لـ''الدستور'' أنه خلال رحلتهم في البحث عن الأطباء تعرضوا للاحتيال من أحدهم ودفعوا 25 ألف جنيهًا، فالطبيبة التي توجهوا إليها لم تقدم لهم علاجًا ناجعًا، فهم جمعوا كل ما لديهم من أموال بعد معاناة شديدة، إضافة إلى أن هناك طبيبة أخرى لم يكن لديها رحمة وكانت كلماتها قاسية جدًا معهم: "قالتلنا ابنكم ده تبسوه وتحطوه جنب الحيط مفيش حاجة هتنفع معاه''، لافتة إلى أن هذه العبارة جعلتهم في حالة انهيار شديد ودموعهم لم تجف بسبب حزنهم عليه".وواصلت:"توجهنا إلى طريق القرآن لنساعده في حفظه كاملًا كطريق يصل بنا وبه إلى الجنة، ومنذ أن كان في الصف الثاني الابتدائي قررنا أن يلتحق بأحد الكتاتيب الموجودة في منطقة سكننا، في البداية رفض كُتاب منهم تعليمه، نظرًا لظروفه ظننًا منهم أنه لن يستطيع الحفظ، لكن حاولنا مع كُتّاب آخر ونجحنا وكان نصرًا عظيمًا من الله سبحانه وتعالى عندما أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في سن الـ13 عامًا رغم كل ما تعرضنا له من محاولات للأحباط، لكننا انتصرنا في نهاية الأمر.تستكمل والدة مصطفى حديثها بأن نجلها أتم حفظ القرآن كاملًا وانتهى منه في نوفمبر الماضي، إضافة إلى أنه يحفظ أرقام الآيات في جميع السور القرآنية، وتم تنظيم احتفال لتكريمه لحفظه كتاب الله باعتبارها معجزة من المولى عز وجل، بالرغم من مرضه، لينبهر الحضور أثناء أسئلة الشيخ له في القرآن الكريم وإجابة ابنها، ليتم تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''.بدوره، قال محمود أبو المجد، والد الطفل إنه يعمل موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ولديه 4 أبناء (2 منهم مؤهلات عليا)، وأخرى مازلت تدرس بكلية الألسن قسم الروسي ومصطفى في الصف الثاني الإعدادي نظام الدمج، موضحًا أنه في بداية تعليم مصطفى والتحاقه بمدرسة خاصة لذوي الهمم تم رفضه.وناشدت أسرة مصطفى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبني حالة ابنهم ومد يد العون لهم لاستكمال تعليمه كتاب الله بالقراءات الـ10 وتنمية مهاراته حتى يصبح له اسمًا في عالم المقرئين المعروفين ولتأمين مستقبله وبلوغه أعلى المستويات في هذا المجال، حيث إن إمكانياتهم المادية تجعلهم عاجزين عن تقديم بعض الخدمات له.كما ناشدت الأسرة محافظ أسوان اللواء أشرف عطية دعم ابنهم من خلال توفير سكن خاص وملائم بهم، حيث إنهم يقيمون في منزل بالإيجار والظروف الاجتماعية صعبة للغاية وليس لديهم أي حيلة في هذا الأمر، مؤكدين أن قلب الإمام كثيرًا ما يرق لهذه النماذج المضيئة في دنيا الله.