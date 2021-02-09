«الحكاية فيها إنّ».. قصة بن منقذ وبن مرداس

حين يثاورنا الشك فى أمر ما فنرتاب فيه نقول "الحكاية فيها إن"، رغم أننا لا نعرف معنى العبارة ولا سبب قولها، وهناك بعض العبارات المماثلة داخل الحارة المصرية مثل "الفار بدأ يلعب فى عبى"، و"الواحد بدأ يشك فى صوابع إيديه".عموما نعود إلى أصل مثل "الحكاية فيها إن"، ذلك لأنه يرجع إلى قصة واقعية فيها من الفطنة والذكاء ما يجعلها موضعًا للاعتبار.يذكر أن الأمير محمود بن صالح بن مرادس، الذى كان واليا على حلب فى عهد الدولة الفاطمية فى 452 هجرية، غضب على أحد أقاربه ويدعى على بن منقذ، فطرده من حلب إلى دمشق، ثم قرر أن يعيده كى ينتقم منه، فأمر واحدا من الكتبة أن يكتب رسالة إلى على بن منقذ يطمئنه فيها بالعفو كى يرجع إلى حلب، ولما كان الكتبة مشهود لهم بالذكاء والفطنة، كتب الكاتب فى رسالته إلى على بن منقذ رسالة عادية وختمها بعبارة "إنّ شاء الله"، بتشديد النون.فلما قرأ على بن منقذ الرسالة وقف كثيرا عند تشديد النون ففهم أن الكاتب يحذره ويذكره بقوله تعالى "إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إنى لك من الناصحين"، صدق الله العظيم.فبعث على بن منقذ ردًا للأمير كتب فيه "إنّا الخادم المطيع"، مشددا النون فى إنا، فلما وصلت الرسالة وقرأها الكاتب فهم أن "على" عرف مقصده وأنه يريد أن يقول "إنّا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها"، بعدها لم يرجع على بن منقذ ولم يتمكن الأمير محمود بن مرداس من القبض عليه، وفى عام 454 هجرية، أرسل الفاطميون ثمال بن صالح إلى حلب لانتزاع الإمارة من محمود بن مرداس، وحكم عام واحد ومات ثم ولى الحكم من عطية بن صالح، وفى عام 457 غار عليه محمود بن مرداس واستعاد حكمه، ورحل على بن منقذ ومحمود بن مرداس ورحلت الدولة الفاطمية ومن بعدها دول ولازالت عبارة "الحكاية فيها إن" باقية حتى اليوم.