ضبط صيدلي انتحل صفة طبيب تخسيس في كفر الشيخ

ضبطت حملة من مديرية التموين والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، صيدلي انتحل صفة طبيب تخسيس وممارسته نشاط داخل صيدليته، بتصنيع الأدوية خاصة كبسولات التخسيس وبيعها للمواطنين، بدائرة قسم أول كفر الشيخ.كانت معلومات وردت للمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام صيدلي بتحويل الصيدلية الخاصة به، لمصنع لإنتاج الأدوية خاصة كبسولات التخسيس وبيعها للمواطنين، موهمًا أياهم بنتائجها على مرضى السمنة.وانتقلت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ والتفتيش الصيدلي، ضمت الدكتور تامر حجازي مدير التفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، ومحمد عبد القوي ورضا صلاح بالرقابة التموينية، بإشراف عبد الفتاح جابر مدير الرقابة التموينية.وضبطت الحملة داخل الصيدلية كميات كبيرة من المواد الخام والعبوات والكبسولات الفارغة عبارة عن «5000 كبسولة دون أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و1500 كبسولة فارغة معدة للتعبئة، وكيلو من مادة لتعبئتها داخل الكبسولات و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة و150 كبسولة غير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية».وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.