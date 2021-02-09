انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

انعقدت أمس الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر تقنية الفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة ورئيس شركة مياه دمياط المهندس محمد بدوي عسل، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية.واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء لشركة دمياط وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت باتخاذ الشركة كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في مدة زمنية محددة.ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 3062020.