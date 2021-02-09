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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين «بحوث البترول» وجامعة السويس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:12 م
معهد بحوث البترول
معهد بحوث البترول المصري
سيد ابراهيم
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وقّع معهد بحوث البترول المصري، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع جامعة السويس، ممثلة في كلية هندسة البترول والتعدين؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الطرفين.

وقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفي، مدير المعهد، والدكتور عبير محمود شعيب، عميد الكلية بحضور الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة والمهندس محمد سعد، منسق البروتوكول.

وقال مدير معهد بحوث البترول إن البروتوكول تضمن عدة مجالات للتعاون المشترك، منها التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وكذلك عقد دورات تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

كما تضمن البروتوكول تبادل انتداب الأساتذة والباحثين والمهندسين العاملين بالمعهد لتدريس بعض المقررات ومشاريع التخرج بكلية هندسة البترول والتعدين أو كمحكمين لرسائل الماجسـتير والدكتوراه، إضافة إلى تضمنت بنود الإتفاقية تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، كما نصت الاتفاقية على أن الطرفين بصدد إنشاء دبلومة مهنية مشتركة بين كلية هندسة البترول والتعدين، جامعة السويس ومعهد بحوث البترول فى تخصص البترول والبتروكيماويات على أن يمنح الخريج شهادة معتمدة.

ورحب الشرقاوي بالحضور مشيدًا بدور معهد بحوث البترول المصري الرائد والمتميز في قطاعي البترول والطاقة ومعالجة العديد من القضايا التي تواجه البيئة، كما أعرب عن سعادته بالتعاون بين الجامعة والمعهد، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمي بين الجهتين.

من ناحيته، أكد مصطفى مدى أهمية التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والجامعات فيما بينهم، ويجب أن تكون هناك لغة واستراتيجية واحدة تخدم الدولة، لافتًا إلى أن أهمية البرتوكولات تكمن في تفعيل وتحقيق الاستفادة القصوى بين كل الأطراف.

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