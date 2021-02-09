بدء فعاليات تدريب المحكمين بمشروع القراءة في الوادي الجديد

بدأت، الثلاثاء، فعاليات تدريب المُحكّمين بالمشروع الوطنى للقراءة بتعليم الوادى الجديد تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن اليوم شهد تدريب المحكمين التابعين لإدارة بلاط التعليمية، على أن يتم تباعًا تدريب جميع المحكمين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، لافتًا إلى أن التدريب يهدف إلى إكساب لجان التحكيم فى المدارس مهارات التحكيم بمسابقتى المعلم المثقف والتنافس المعرفي من خلال تأهيلهم لإقامة التصفيات على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية وصقل مهاراتهم وتنميتها وأن يتم التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خلال خبراء مؤسسة البحث العلمي بكل دقة وشفافية.