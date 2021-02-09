كيف صنع «المراسل الحربي» من الغيطاني كاتبًا مختلفًا؟.. يحيى مختار يجيب

كان للأديب النوبي يحيي مختار علاقة وثيقة بالكاتب الكبير جمال الغيطاني، وحكى عنها بقوله: «كنت أحب الغيطاني جدا لأنه استطاع أن يغير من ذاته ويجعل تغيره تجميلا في حياته، دراسته لم تكن تفضي للإبداع الأدبي، كان تخصصه دبلوم نسيج، وتواجده وسط مكتبات الحسين هو الذي قربه من الإبداع، لكن كانت تركيبة الغيطاني الروحية مهيأة لهذا الإبداع».أما عن كيفية معرفته بالغيطاني فقال «مختار» لـ«الدستور»: «عرفته من سهراتنا مع نجيب محفوظ، أحببته وأحببت كتاباته، ثم نضاله في الحياة لأن والده كان مثلنا ومن طبقتنا الفقيرة، الطبقة الواحدة التي تجمعنا جعلت هناك نوع من الانسجام بيننا، وفي نفس الوقت كان بعيدا عن الشللية بالمعنى الحالي، كان معنيا بالقراءة والكتابة».وأضاف: «حين أحضره محمود أمين العالم لأخبار اليوم حقيقة أشفقت عليه من كم الجهد الذي سيبذله وربما يستنزف نفسه ولا يعرف كيف يكتب وسط هذا الجو الذي يتبدد فيه مخزون الإنسان من القراءة في العمل بالصحافة، لكن الغيطاني كان يقسم وقته، والحقيقة أنه كان ذكيا، وأحداث البلد ساعدته، فاختار أن يكون مراسلا حربيا، وهذا الأمر أبعده عن الإرهاق الصحفي وبدأ يصنع مشاهداته الخاصة ليتحول كل هذا ويصنع منه كاتبا مختلفا».