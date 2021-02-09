43 إصابة جديدة بكورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، اليوم، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بحالتين، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة ليستقر الإجمالي على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12642 حالة.واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية «مركز ومدينة الخانكة 928 حالة إصابة والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 794حالة، وبنها 3944 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1270 حالة وغرب شبرا الخيمة 1324حالة، وشبين القناطر 868حالة، وطوخ 1622 وقليوب 861 حالة إصابة ومدينة قها 76 حالة، وكفر شكر 732حالة إصابة».وأعلن مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم، وفاة 9 مصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات القليوبية من بينهم 3 سيدات.وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مستشفى قها للحجر الصحي سجل 3 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها حالتا وفاة أما مستشفى الجامعة وبنها العام فسجلا حالة وفاة واحدة لكل منهما.