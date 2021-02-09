مصر تضىء برج القاهرة باللون الأحمر احتفالًا بوصول مسبار الأمل للمريخ

أضاءت مصر برج القاهرة باللون الأحمر احتفالا بنجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، دعمًا لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ.ونشرت السفارة الإماراتية فى القاهرة صورا عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "جمهورية مصر العربية تضىء برج القاهرة باللون الأحمر احتفالا بمسبار الأمل، دعمًا لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".