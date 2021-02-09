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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تبحث تحديات جائحة «كورونا»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:33 م
جائحة كورونا
جائحة كورونا
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بحثت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في ختام دورتها الـ 130 اليوم في فيينا تحديات جائحة "كورونا".

وذكر بيان للأمم المتحدة في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات واصلت عملها المنتظم في مراقبة أداء النظام الدولي لمراقبة المخدرات ودعم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية للمخدرات.

ولفت البيان إلى أهمية دعم الدول في الحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية على الرغم من جائحة كورونا، منوهًا إلى الحاجة إلى ضمان أن دول العالم لديها الأدوات المناسبة للإمداد الدولي بالأدوية الخاضعة للمراقبة خلال حالات الأزمات مثل أزمة الوباء الراهنة.

وأشار إلى أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين لتحديث الإرشادات الحالية لضمان الوصول إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية أثناء حالات الطوارئ.

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