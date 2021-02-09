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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«صناعة النواب»: هناك توجه لدى الدولة نحو زيادة صادرات الأسمنت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:33 م
محمود حجازي
محمود حجازي
علا العلاف
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طالب محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة بدراسة متكاملة لصناعة الأسمنت في مصر يشترك فيها رؤساء وخبراء صناعة الأسمنت، على أن تشمل الدراسة حلولًا تنعكس إيجابيًا ليس فقط على مصنّعي الأسمنت، إنّما علي الدولة وعلى المستهلكين والجمارك والقوى العاملة بحيث تحقق مصالح كل الأطراف في منظومة البناء.

وقال المهندس معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك توجّهًا قويًا لدى الدولة نحو زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار بدلًا من القيمة الحالية (27 مليار دولار)، خاصة أن خطط بعض المشروعات القادمة ستتكلف 500 مليار جنيه، لذا يتم حاليًا مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تعوق تدفق الصادرات، لوضع قوانين تتناسب مع العصر كما يتم بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين المصريين للعمل على زيادة عدد المصانع في مختلف المجالات.

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