مجلس السيادة السودانى: القوات المسلحة قادرة على تجاوز التحديات

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، أن الشعب السوداني تلاحم مع قواته المسلحة حماية لأرضه التي سنفديها بأرواحنا، مشددا على أن السودان، وعبر قواته المسلحة، قادر على تجاوز كل التحديات لأنه على يقين بحقه، الذي تدعمه الوثائق والمستندات، في أراضيه.وأشاد العطا، خلال زيارة تفقدية لعدد من الجسور والطرق قرب المتاخمة للحدود الشرقية مع اثيوبيا في محلية القريشة بولاية القضارف، مساء اليوم الثلاثاء، بالجهود الكبيرة والدعم السخي الذي يقدمه رجال الأعمال السودانيين لإعمار المناطق على الحدود الشرقية وتوطين الأهالي عبر توفير الخدمات اللازمة.وشدد على أولوية تعزيز الأمن، الذي ترتكز عليه التنمية التي ستعم كافة أنحاء السودان في عهد الثورة والتغيير.كما أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، على مجمل الأوضاع بولاية القضارف والأحداث الأخيرة التي شهدتها، والجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية لاحتواء أعمال العنف والتخريب التي شهدها سوق القضارف والعمل على عدم تكرارها مستقبلا.