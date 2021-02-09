حقوق الإنسان بالبرلمان تلتقي المنظمة العربية للرد على التقارير ضد مصر

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك للقاء علاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما.وناقش الطرفان أوجه الرد بشأن التقارير الدولية بشأن الدولة المصرية، ولتبادل الرأى حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.