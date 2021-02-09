إصلاح كسر بأحد خطوط المياه وإيقاف أعمال بناء مخالف بالمنيا

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إصلاح كسر بأحد خطوط المياه بحي شمال المدينة، كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية البرجاية، وواصلت أعمال صيانة الكشافات وتوصيل أسلاك الكهرباء المقطوعة.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه تم اليوم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وعمل المحاضر اللازمة قانونا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة الإيقاف الفورى لأى أعمال بناء مخالف للقانون بدون ترخيص.وأضاف محمود حسين رئيس حى شمال مدينة المنيا أنه تم إصلاح كسر بأحد خطوط المياه بحى شمال المدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، موضحا أن هناك متابعة ميدانية لكافة الأعمال والتعامل الفورى مع أى مشكلة تعيق حركة المواطنين وإزالة أسبابها فورا بالتنسيق مع الجهات الشريكة والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا.وأكد محمد على جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان أن قسم الإنارة قام بعمل صيانة بقرية ريدة وبنى محمد سلطان وتوصيل الأسلاك المقطوعة بالطريق.وأوضح مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين أنه تم عمل صيانة للكشافات الموجودة بطريق نزلة حسين والشرفا، وتم عمل الصيانة اللازمة وذلك لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات والحد من وقوع الحوادث ليلا.