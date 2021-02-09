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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موزمبيق: تراجع العمليات الإرهابية مع تزايد الضربات الأمنية الموجعة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:48 م
موزمبيق: تراجع العمليات
موزمبيق: تراجع العمليات الإرهابية
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أكد مراقبون أمنيون تراجع الهجمات الإرهابية في شمال موزمبيق الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على نجاح جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الحكومية، إذ بدأت الضربات البرية والجوية المكثفة تؤتي ثمارها.

وقالوا إن الإرهابيين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي تسببوا في إحداث فوضى في مقاطعة "كابو ديلجادو" الغنية بالغاز والفقيرة منذ عام 2017، وأطلقوا هجماتهم الصاروخية العام الماضي، ما تسبب في أزمة إنسانية شبيهة بنهاية الحرب الأهلية في موزمبيق 1977-1992، وقُتل ما لا يقل عن 2500 شخص ونزح أكثر من نصف مليون في أكثر من ثلاث سنوات، الكثير منهم فقراء قرويون.

وأكد الباحث الأمني بجامعة "يواكيم شيسانو" في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، كالتون كاديدو، إن الأوضاع في البلاد تشهد نجاحًا للاستراتيجية الهجومية للقوات الحكومية، فيما لم يسجل يناير الماضي سوى 10 ضربات للمسلحين مقابل 30 عملية في ديسمبر السابق عليه، ما يرجح القول إن إمدادات المتمردين بدأت في النفاد.

وأشار كاديدو، إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى للسيطرة على المناطق الغنية بالغاز، وتهدد تواجد الشركات العالمية التي تعمل في مجال التنقيب، ما يدفع هروب الاستثمارات الأجنبية البالغة مليارات الدولارات، موضحًا أن القوات الحكومية الشهر الماضي شنت سلسلة من الضربات الجوية على منطقة "بالما" المركز البري لمشروع الغاز، وإنها قتلت عدة متشددين.

وأشار الباحث الأمني، إلى أن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي أطلق مبادرة هذا الشهر، للعفو عن المتمردين الراغبين في تسليم أسلحتهم، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة، فيما ستعمل السلطات على إعادة دمج المتمردين في المجتمع.

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