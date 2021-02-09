حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إصدار قرارا بإلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس اعتبارًا من ١٤ فبراير، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه لا صحة لما تردد عن إلغاء إجازات المعلمين وعودة القوة في المدارس اعتبارًا من ١٤ فبراير.وشددت المصادر على أنه لا يوجد تعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم للفني بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس.