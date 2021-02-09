«اتحاد المقاولين»: يجب تشجيع البناء على مخططات معتمدة وتبطين الترع

قال المهندس سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، إنه يجب البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة أزمة الفائض من الأسمنت حتى لا تتعرض المصانع للخسارة، ومن ثم الإغلاق ما يعني ازدياد حالات البطالة بين العمال.وأوضح سامي سعد أنه يجب تشجيع البناء على مخططات معتمدة وتبطين الترع، ودعم الدولة للمصدرين حتى يكون لمصانعنا سعر تنافسي في الأسواق العالمية.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي للمقاولين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مع رؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في مصر، لمناقشة مشاكل صناعة الاسمنت والتحديات الفعلية، وكيفية إيجاد حلول تطبيقية لهذه الصناعة.