«شكاوى النواب» توافق على عمل كنترول تعليم فني بأسيوط

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر على الاقتراح المقدم من النائب محمد دسوقي، بشأن عمل كنترول تعليم فنى بمحافظة أسيوط.كما وافقت اللجنة على الاقتراحين المقدمين من النائب زكريا حسان بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم بسوهاج، وبشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الإعدادية بمدينة بسوهاج.وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب إيهاب رمزي بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.وأجلت اللجنة اقتراح برغبة، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية (كالعلوم والطب)، واقتراح برغبة، بشأن تغطية المصرف الذى يمر داخل قريتي شنو ورزقه الشناوي بمركز ومحافظة كفر الشيخ، وآخر بشأن تغطية مسافة (500م) من بداية مصرف الجمالية العمومي التابع للإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية – محافظة الدقهلية.